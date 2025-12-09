Студенты колледжа в Новосибирске рассказали о не сработавшей сигнализации

Учащийся колледжа Александр отметил давку возле гардероба

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сигнализация не сработала своевременно при пожаре в Новосибирском педагогическом колледже. Об этом сообщили ТАСС студенты образовательного учреждения.

"Запретили нажимать на кнопку, потому что три раза до этого она просто не сработала. Вероятнее всего, кнопка просто не работает в принципе", - говорится в переписке студентов, с которой ознакомился ТАСС.

Студент колледжа Александр со ссылкой на одногруппниц рассказал о давке возле гардероба. Он отметил, что эвакуация шла почти час. В социальных сетях также распространилось видео, свидетельствующее о неразберихе в гардеробе, где студенты забирали верхнюю одежду.

ТАСС обратился за комментариями в Министерство образования Новосибирской области. Ответа на запрос пока не последовало.

Как рассказала ТАСС еще одна учащаяся колледжа Владислава, в момент пожара она только подъехала к учреждению. "Не поверила сначала, потом уже осознала. В этот момент мои одногруппницы были в колледже, у них была просто паника", - сказала она.