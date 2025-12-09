Жители ДНР в обращениях на прямую линию благодарят Путина за помощь

Участница молодежки Народного фронта Людмила Навиженная также отметила, что поступает "очень много пожеланий сил и здоровья" президенту России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Донецкой Народной Республики в своих обращениях на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря, выражают ему благодарность за оказываемую помощь. Об этом рассказал оператор кол-центра Народного фронта Александр Фадеичев в комментарии Первому каналу.

"Звонили из Донецкой Народной Республики жители, обычные люди, которые поблагодарили президента за ту помощь, которую оказывает он им", - сказал он.

Кроме того, как отметила участница молодежки Народного фронта Людмила Навиженная в комментарии телеканалу "Россия-1", на прямую линию поступает "очень много пожеланий сил и здоровья" главе государства.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, начал свою работу в 15:00 мск 4 декабря. Согласно статистике, подсчитанной ИИ-помощником GigaChat от Сбера, к утру 9 декабря уже было принято и обработано 552 445 обращений в формате звонков и сообщений с самыми разными вопросами.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023-м, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2,5 млн обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1,2 млн раз, более 500 тысяч человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.