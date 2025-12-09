В Москве вечером и ночью 9 декабря может выпасть до 3 см снега

В столице активировали желтый погодный уровень, связанный с возможным образованием гололедицы на дорогах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предстоящим вечером и ночью в Москве может выпасть до 3 см снега, однако этот снежный покров пока не станет постоянным. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью мы ожидаем, что на фоне облачной погоды пройдет снег, при этом количество осадков может составить 2-3 мм, а прирост снега - до 3 см", - сказал собеседник агентства. Говоря о температуре воздуха, он заметил, что в мегаполисе ожидается от минус 2 до нуля градусов, ветер прогнозируется южный со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики также активировали в столице желтый погодный уровень, связанный с возможным образованием гололедицы на дорогах. Являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Действует он до 09:00 мск четверга, 11 декабря.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что на этой неделе москвичи наконец-то увидят снег, но о формировании постоянного снежного покрова речи пока не идет: температура воздуха продолжает превышать климатическую норму. По данным синоптиков, в предстоящие двое суток будет возрастать влияние обширного циклона, двигающегося с северо-запада.