В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело"

В 2025 году премиальный фонд составит 80 млн рублей, которые будут распределены между 100 победителями в трех номинациях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на ежегодную губернаторскую премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Московской области. Основной акцент мероприятия в этом году сделан на поддержке участников специальной военной операции, волонтеров и общественных деятелей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается. Вы там, где сложнее всего, и я хочу поблагодарить каждого за готовность прийти на помощь, за то, что не боитесь трудностей и продолжаете делать добро, являясь примером для всех наших жителей", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что в этом году премиальный фонд составит 80 млн рублей, которые будут распределены между 100 победителями в трех номинациях: "Герои на службе", "Герои в тылу" и "Доброе дело".

Так, номинация "Герои на службе" посвящена участникам специальной военной операции, проявившим мужество, храбрость, героизм при выполнении боевых задач. Номинация "Герои в тылу" создана для тех участников СВО, которые вернулись домой и стали реализовывать важные инициативы в мирной жизни: доставляют гуманитарные грузы сослуживцам, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, оказывают помощь в адаптации ветеранам СВО. Номинация "Доброе дело" направлена на поддержку социально значимых инициатив региона, в том числе, волонтерских, инклюзивных, просветительских проектов, реализуемых активистами в Московской области.

Отмечается, что прием заявок проводится с 9 по 15 декабря. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте премии. Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа от пяти человек.