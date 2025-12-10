В общедомовых чатах в Мах допускается обмен полезными контактами

При этом в таких группах не приветствуется реклама

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общедомовые чаты на платформе мессенджера Мax, приглашения в которые приходят через портал "Госуслуги", не должны содержать рекламу, но допускают обмен полезными контактами между соседями. В этом убедился корреспондент ТАСС, вступив по месту своего жительства в подобный чат и ознакомившись с правилами пользования им.

Читайте также

Правда ли, что "переезды" каналов в Max из Telegram только навредят?

В частности, при первом входе в чат система отмечает необходимость соблюдения нескольких правил, которые "помогут поддержать дружелюбную атмосферу в чате". В частности, требуется "только уважительное общение", а конфликтные ситуации предлагается "решать в личных сообщениях". Также в чате не должно быть "неуместной рекламы", но можно "делиться рекомендациями или контактами специалистов, если соседи попросят". Помимо этого, система просит при вступлении в чат представиться и указать номер квартиры.

Стоит отметить, что сама по себе процедура входа в чат достаточно проста - необходимо пройти по ссылке, предлагаемой порталом при установленном на гаджете или стационарном компьютере мессенджере. Приветствуя нового пользователя, система напоминает, что в официальном общем чате дома "присутствуют представители управляющей организации". "Здесь вы сможете решить с соседями срочные вопросы, поделиться информацией, попросить совета", - отмечается в сообщении, приходящем автоматически. Здесь также напоминается, что чат-бот приложения "Госуслуги дом" будет держать в курсе "важных событий в доме и напоминать о сроках передачи показаний и оплаты ЖКУ".

Корреспондент ТАСС также убедился в том, что если у пользователя портала "Госуслуги" в собственности имеется несколько жилых помещений в разных домах, то ему придет приглашение на вступление в домовые чаты по каждому из адресов.