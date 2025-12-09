В городах России в годовщину принятия Конституции телебашни включат иллюминацию

В Брянске и Улан Удэ на башнях появится надпись "32 года Конституции Российской Федерации"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат архитектурно-художественную подсветку в честь годовщины принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РТРС.

"В Брянске и Улан Удэ на башнях появится надпись "32 года Конституции Российской Федерации". В Благовещенске, Оренбурге, Тамбове, Уфе и Челябинске к этому добавят бегущую строку "12 декабря. День Конституции" на фоне динамического триколора. Башни Астрахани, Великого Новгорода, Воронежа, Костромы, Твери, дополнительно украсит эффект разноцветного салюта и изображения Герба России. По граням телебашни в Омске на фоне голубого неба проплывут воздушные шары в цветах символики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также к акции присоединятся башни в Братске, Грозном, Иркутске, Калининграде, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Самаре, Сочи, Черкесске, Ярославле и других городах.

Российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Последние изменения в Конституцию вступили в силу 4 октября 2022 года в связи с образованием в составе Российской Федерации новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.