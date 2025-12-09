Мишустин констатировал замедление оттока населения с Дальнего Востока

Премьер-министр призвал сохранить и наращивать эту динамику

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил тенденцию к замедлению оттока населения из регионов Дальнего Востока. По его данным, есть даже скромный приток людей, которые хотели бы связать свою судьбу с этим округом.

"Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию. Люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тыс. человек", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Он призвал сохранить и наращивать эту динамику. "Здесь необходим комплексный подход для обеспечения граждан современным жильем, для благоустройства городов, поселений, для инфраструктурного развития, для транспортной связанности, для доступности к качественной медицине, ну и, конечно, к качественному образованию", - считает глава кабмина. В этой сфере, по его мнению, сложилась уникальная ситуация: свыше 4 тыс. молодых людей приехали учиться в дальневосточные вузы из других российских регионов, что уже на четверть больше, чем в 2024 году. Мишустин считает, что все они видят для себя перспективы получить там образование, знания по профессии, найти хорошо оплачиваемую работу и то, какие возможности для них в макрорегионе созданы.