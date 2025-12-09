В крупнейшем вузе КБР открыли Единый сервисный центр

Стартовый перечень центра включает около 10 видов справок

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Единый сервисный центр, который сможет обрабатывать ежегодно до 75 тыс. запросов от студентов, открыли в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) им. Х. М. Бербекова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Стартовый перечень Единого сервисного центра включает около 10 видов справок. В планах - увеличение количества услуг до более 40. По прогнозу, площадка будет обрабатывать до 75 тыс. запросов в год. Работа нового проекта построена по классическому принципу "одного окна". Во фронт-офисе принимают и проводят первичную обработку заявлений и справок. Специалисты бэк-офиса будут работать со сложными документами, формировать проекты приказов и справки, требующие согласования", - уточнили в вузе.

На новой площадке вуза, где обучаются более 20 тыс. человек, возможно будет получить и услуги МФЦ: договор с региональным многофункциональным центром находится на стадии согласования. Заявки будут принимать как онлайн - через личный кабинет студента, так и в самом центре. Студенты смогут оформить в том числе справки с места учебы, обходные листы, а также в скором времени услуги по переводу на бюджет или получение материальной помощи.

"Этот центр является основной частью цифровизации и развития инфраструктуры нашего университета. Мы надеемся, что у нас откроются и другие объекты, которые позволят комфортнее оформлять документы студентам и преподавателям вуза", - рассказал на открытии и.о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.