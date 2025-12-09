Восхождение на Эльбрус выше 4 тыс. м могут разрешить только группам

Это связано с повышением уровня безопасности из-за ежегодно увеличивающегося потока туристов в регион

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоту более 4 тыс. м могут разрешить только организованным группам. Такую инициативу предлагают проработать в Минэкономразвития РФ, сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.

"Министерство экономического развития РФ предлагает проработать инициативу по проведению на горе Эльбрус эксперимента, когда восхождения выше 4 тыс. метров будут разрешены только организованным группам. Причем сопровождать их должны будут аттестованные инструкторы с обязательной регистрацией в реестре", - отметили в минкурортов.

Там пояснили, что ведомство предлагает ввести новшества в целях повышения уровня безопасности из-за ежегодно увеличивающегося потока туристов в регион. По данным главного управления МЧС России по КБР, в 2024 году по линии ведомства зарегистрировалось около 20 тыс. человек, которые планировали совершить восхождение на одну из вершин Кабардино-Балкарии. Это на 3 тыс. человек больше, чем годом ранее. При этом на Эльбрус поднялись порядка 2 тыс. альпинистов.

"Эльбрус - самый высокогорный курорт в стране, и обеспечение безопасности должно стать абсолютным приоритетом. В этом помогает запущенная в прошлом году реформа деятельности инструкторов-проводников. Здесь же планируем запустить эксперимент по организации восхождений. Это одна из самых высоких и популярных точек для восхождения. Здесь есть сложные маршруты, резкая смена погоды, сложная акклиматизация. Все это создает большие риски, особенно если туристы идут в горы без квалифицированных инструкторов", - привели слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Министерстве курортов и туризма КБР.