ЛДПР предлагает освободить от призыва контрактников, содействовавших армии в СВО

Эти люди уже выполнили свой долг, отметил лидер партии Леонид Слуцкий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект об освобождении от призыва на срочную военную службу участников специальной военной операции, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе СВО. Об этом ТАСС сообщил сам Слуцкий.

Законопроект (есть в распоряжении ТАСС) предусматривает внесение изменений в статью 23 закона "О воинской обязанности и военной службе". От призыва освобождаются в том числе граждане, находившиеся в добровольческих формированиях. Новая инициатива распространяет аналогичное право на участников СВО, заключивших контракты с организациями, содействующими ВС РФ, в зоне СВО.

"ЛДПР предлагает законодательно закрепить, что все граждане, заключившие контракты с организациями, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе СВО, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, контртеррористических операциях, или находившиеся в этот период на лечении после ранения или в плену, должны быть освобождены от призыва на срочную службу так же, как и добровольцы. Эти люди выполнили свой долг. Их вклад в нашу общую победу очевиден, и государство должно закрепить это в законе. ЛДПР будет добиваться справедливости и уважения к заслугам каждого защитника Отечества", - сказал Слуцкий.

По его словам, часть контрактников, принимавших участие в выполнении боевых задач в зоне СВО, продолжает получать повестки из военкоматов, несмотря на наличие удостоверений ветеранов боевых действий, государственных наград и документов о ранениях. "Такое отношение к тем, кто уже доказал свою преданность и имеет полное право называться защитником Отечества, недопустимо", - отметил он.

"Ситуация напоминает абсурд: участники СВО с подтвержденным боевым опытом, которые, вернувшись на "гражданку", должны восстанавливаться, лечиться и проводить время с семьей, вынуждены тратить время, нервы и силы, объясняя военкоматам, почему им не нужно возвращаться в статус новобранцев", - подчеркнул парламентарий.