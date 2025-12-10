В Москве ожидается облачная погода и около нуля градусов

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, местами гололедица и температура около нуля градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.