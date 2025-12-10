В Приамурье с начала СВО направили более 7,5 млрд рублей на поддержку ветеранов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области с начала специальной военной операции (СВО) направили свыше 7,5 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом в ходе годового отчета сообщил губернатор Василий Орлов.

"Для нас важнейшей задачей является поддержка участников СВО и членов их семей. В Амурской области для них принято 50 мер поддержки: это не только денежные выплаты, но и предоставление земельных участков, гранты на развитие бизнеса, налоговые льготы и многое другое. На эти цели из областного бюджета с момента начала спецоперации направлено более 7,5 млрд рублей", - сказал Орлов.

Он отметил, что правительство региона находится в постоянном контакте с ветеранскими организациями и обсуждает, какие дополнительные меры необходимо принять. Особое внимание уделяется ветеранам боевых действий, вернувшимся домой. Для них обеспечивается медицинское сопровождение и трудоустройство.

"С начала года лечение прошли полторы тысячи участников СВО. Держу этот вопрос на личном контроле. В следующем году в Благовещенске откроем современный реабилитационный центр для ветеранов спецоперации. Сегодня капремонт здания на улице Октябрьской на финишной прямой", - доложил губернатор.

В Амурской области действуют меры поддержки при трудоустройстве как для самих участников СВО, так и для их работодателей. В регионе новую работу получили 900 ветеранов. Для желающих заняться бизнесом предусмотрены гранты из областного бюджета. На данный момент 45 участников спецоперации уже открыли собственное дело благодаря господдержке.