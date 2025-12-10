В Гае заменят более 10 км водопроводных сетей

Изношенные чугунные и стальные трубы поменяют на полиэтиленовые

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Изношенные чугунные и стальные трубы водопроводных сетей протяженностью свыше 10 км заменят на полиэтиленовые в городе Гае Оренбургской области благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Масштабное обновление городского водопровода в Гайском муниципальном округе стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и областной программы по обеспечению оренбуржцев качественными услугами. Общая протяженность ремонта составит более 10,3 км. Изношенные чугунные и стальные трубы меняются на полиэтиленовые", - сказано в сообщении.

Работы, по данным региональных властей, проведут способом траншейной копки и методом горизонтально направленного бурения, где единая протяжка под землей составляет порядка 800 метров. Модернизация водопровода в Гае идет поэтапно с 2024 года.

"Проведенный капремонт поможет сократить потребление электроэнергии для производства и транспортировки воды до потребителей и уменьшить потери воды из-за снижения количества аварийных ситуаций. Все это позволит улучшить качество предоставляемых услуг для более сорока тысяч жителей Гая", - уточняется в сообщении.

Всего в 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры Оренбургской области направлено более 1,5 млрд рублей. Это порядка 160 мероприятий, из которых 143 уже завершены. Среди них капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, строительство или техническое перевооружение семи котельных, капитальный ремонт трех котельных, строительство трех водозаборных скважин, установка станции обеззараживания воды, установка водонапорных башен и другие.