В Подмосковье более 16 тыс. медработников получают компенсацию за аренду жилья

Выплата составляет до 30 тыс. рублей для медика и до 45 тыс. рублей - для супружеской пары медработников

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. медицинских специалистов Московской области оформили получение компенсации за аренду жилья. Размер финансовой поддержки составляет до 45 тыс. рублей, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье для медицинских работников предусмотрен целый комплекс мер соцподдержки, часть программ направлена на решение жилищного вопроса - это "Земля врачам", "Социальная ипотека", компенсация аренды жилья. Ежемесячную выплату за аренду съемной квартиры получают более 16,3 тыс. медиков региона, из них 5,6 тыс. - это врачи, 10,7 тыс. - средний медперсонал", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства, министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что выплата составляет до 30 тыс. рублей для медика и до 45 тыс. рублей - для супружеской пары медработников, ее размер зависит от удаленности городского округа.

Отмечается, что оформить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Также среди условий - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма.