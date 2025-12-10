Множество людей оставили записи в книге соболезнований посольства РФ в Пхеньяне

Ее открыли в связи со смертью российского посла Александра Мацегоры

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Варивода/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 декабря. /ТАСС/. Сотни человек посетили в среду посольство РФ в Пхеньяне, где открылась книга соболезнований в связи со смертью российского посла Александра Мацегоры, передает корреспондент ТАСС.

В российском диппредставительстве побывали представители Трудовой партии Кореи, государственных ведомств и общественных организаций КНДР, иностранные послы, а также находящиеся в КНДР российские граждане, оставив записи в книге соболезнований.

8 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи со смертью российского посла в Пхеньяне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был близким другом и товарищем корейского народа, который в течение прошедших 30 с лишним лет отдал всю свою жизнь работе по развитию отношений корейско-российской дружбы", - сказано в материале. Ким Чен Ын добавил, что Мацегора оставил память о своих усилиях "на пути укрепления и развития корейско-российских отношений".

Мацегора умер в возрасте 70 лет 6 декабря. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.