В Мax появилась энциклопедия "Рувики"

С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия "Рувики" стала доступна в образовательном пространстве "Сферум" в национальном мессенджере Мax. С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Мы постоянно развиваем "Сферум", чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией - важный шаг в этом направлении. Команда "Рувики" ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи Сферума, особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту", - прокомментировал в беседе с ТАСС вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

"Сферум" - российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.

"Интеграция "Помощника "Рувики" - это простой и удобный способ получить точный ответ на любой учебный вопрос. Специально для "Сферума" мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность", - заявил ТАСС гендиректор "Рувики" Владимир Медейко.

"Рувики" - современная российская интернет-энциклопедия. Масштабный проект в сфере знаний, объединяющий возможности новейших технологий с ответственным отношением к достоверности информации. "Рувики" сочетает автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных, опираясь на сотрудничество с ведущими научными и культурными организациями страны - Российской академией наук, Государственным архивом РФ, библиотеками и музеями. Такой подход обеспечивает уникальное сочетание скорости и точности: пользователи получают быстрый нейроответ, который формируется на основе проверенных материалов энциклопедии.