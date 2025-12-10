Журналисты из пяти стран станут участниками пресс-тура по трем регионам Северного Кавказа

Пресс-тур продлится до 13 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пресс-тур для журналистов из пяти стран, организованный проектом ТАСС "Это Кавказ", стартовал на Северном Кавказе. В рамках тура представители иностранных СМИ посетят Чечню, Ингушетию и Северную Осетию для ознакомления с инвестиционным и туристическим потенциалом регионов, сообщила ТАСС руководитель проекта "Это Кавказ" Дарья Черняховская.

"Программа пресс-тура включает встречи с главами регионов, посещение инфраструктурных и туристических объектов. Участниками поездки стали журналисты таких крупных международных СМИ, как телеканал "Аль-Машхад" (ОАЭ), информационное агентство "Cиньхуа" (Китай), информационное агентство "Анадолу" (Турция), газета "Аргументы недели. Узбекистан", информационное агентство "Казинформ" (Казахстан). Они, в частности, посетят город Грозный и побывают на экскурсии мечети "Сердце матер" в Чечне, увидят Башню Согласия - этнографический музей в Ингушетии, а также всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии", - сказала Черняховская.

Пресс-тур для иностранных журналистов, который продлится до 13 декабря, является частью комплексного проекта по развитию информационного ресурса "Это Кавказ", посвященного СКФО.

"Тур проекта "Это Кавказ" позволит показать настоящий СКФО: экономическое развитие, туристический потенциал, культурное разнообразие, повседневную жизнь людей. Мы знаем, что власти заинтересованы в том, чтобы иностранные журналисты лично увидели новые инфраструктурные объекты, инвестиционные проекты и почувствовали безопасность. Сегодня Кавказ является одним из ключевых внутренних туристических брендов России, такой тур важен для привлечения туристов и инвесторов", прокомментировал директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

Проект "Это Кавказ" реализует информационное агентство России ТАСС совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации.