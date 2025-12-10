В Подмосковье заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 20%

Среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает A(H3N2)

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за минувшую неделю выросла в Московской области на 20%, более 50% случаев заражения зарегистрировано среди детей. Сезонный уровень заболеваемости не превышает пороговых значений, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"На прошедшей 49-й неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений, при этом отмечается рост на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Более 50% случаев ОРВИ зарегистрировано среди детей до 14 лет", - говорится на сайте управления.

Отмечается, что в структуре циркулирующих вирусов сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии, преимущественно риновирус и аденовирус. Среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает A(H3N2).

В управлении добавили, что сезонная вакцинация от гриппа завершается, к настоящему времени в Подмосковье сделали прививку более 4,7 млн человек.