Студенты из Индии ассоциируют РФ с Путиным, зимой, космосом и "Машей и Медведем"

Также Россия прежде всего воспринимается студентами как христианская страна и они часто изображают церковные купола и храмы, например храм Василия Блаженного

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) из Индии ассоциируют Россию с христианством, космосом, снегом и зимой, президентом Владимиром Путиным, техникой и военными, а также с героями мультфильма "Маша и Медведь". Об этом говорится в аналитическом исследовании "Демографический ресурс Индии: возможность для России?", которое было презентовано на площадке пресс-центра ТАСС "Дальний Восток".

Как рассказал сотрудник Научно-образовательного центра прикладного востоковедения Восточного института ДВФУ Андрей Козинец, индийских студентов наряду с прохождением анкетирования и беседами просили в визуальной форме изобразить ассоциации, которые вызывает у них Россия спустя определенное время проживания в стране. "Этот метод исследования был вспомогательным, но при этом показал интересные результаты. С одной стороны, мы получили классические, стереотипные в хорошем смысле слова образы, такие как Москва и Кремль. С другой - на рисунках отразилось влияние нашей современной мягкой силы. Так, индийцы неоднократно изображали героиню мультсериала "Маша и Медведь". Оказалось, это довольно известный и узнаваемый образ, прочно вошедший в ассоциативный ряд представлений о России", - сказал он.

В исследовании говорится, что РФ прежде всего воспринимается студентами как христианская страна и они часто изображают церковные купола и храмы, например храм Василия Блаженного. Есть также устойчивые ассоциации с космосом - на рисунках встречаются российские спутники и ракеты.

"Россия изображается как мощная и даже грозная военная держава, противостоящая западным силам. Неоднократно изображаются солдаты, танки, автоматы Калашникова и истребители СУ-57. Также присутствуют изображения того, как Россия "не пускает" представителей коллективного Запада к своим границам. На рисунках нередко фигурирует президент России Владимир Путин, причем подчеркиваются его качества сильного лидера. Отметим также, что в устных беседах индийские студенты в подавляющем большинстве не смогли назвать других российских государственных деятелей", - уточняется в исследовании.

Аналитическое исследование "Демографический ресурс Индии: возможность для России?" было подготовлено Дальневосточным федеральным университетом в рамках программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030".