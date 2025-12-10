В Мытищах началось строительство нового путепровода

Протяженность объекта с подходами и съездами составит около 1,9 км, в том числе 320 м путепровода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира началось в Мытищах. Новый дорожный объект планируется открыть в 2028 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Новый путепровод с бессветофорным движением позволит перераспределить транспортные потоки на Волковском шоссе и улице Мира, что позволит значительно улучшить дорожную ситуацию в Мытищах. В рамках работ строители также реконструируют существующее кольцевое пересечение Волковского шоссе с улицей Мира, на котором в часы пик часто образуются заторы. Завершить строительство планируется во II квартале 2028 года", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина.

В пресс-службе рассказали, что протяженность объекта с подходами и съездами составит около 1,9 км, в том числе 320 м путепровода. Движение будет осуществляться по четырем полосам. Также будут построены два надземных пешеходных перехода: через Волковское шоссе длиной более 60 м и через улицу Мира длиной около 50 м.

Уточняется, что сейчас строители приступили к разработке грунта на обочинах Волковского шоссе для устройства временного уширения дороги.