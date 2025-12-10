В ПетрГУ открыли выставку о событиях СВО и истории украинского национализма

Она будет работать до 19 января

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Выставка "Чужие и СВОи. Обличия и лица" о событиях специальной военной операции открылась в главном корпусе Петрозаводского государственного университета. В ней представили более 250 предметов, которые рассказывают об истории появления украинского национализма и геноциде русскоязычного населения Донбасса, сообщили в правительстве Карелии.

"В стенах Петрозаводского государственного университета состоялось торжественное открытие выставки "Чужие и СВОи. Обличия и лица", посвященной событиям специальной военной операции <...>. На выставке представлены более 250 предметов, которые рассказывают об истории появления украинского национализма, геноциде русскоязычного населения Донбасса и притеснении православия", - сказано в сообщении.

Выставочный проект создан Российским историческим обществом и фондом "История Отечества" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В разделах экспозиции рассказывается об участии в конфликте европейских стран, о мужестве российских бойцов, военных корреспондентов и медиков, участвующих в специальной военной операции. Особое внимание уделено восстановлению Мариуполя и других городов, разрушенных украинскими боевиками. Среди экспонатов - образцы найденных на освобожденных территориях Курской области украинских FPV-дронов и БПЛА, фрагменты вооружения и боеприпасов, а также макеты использующихся в зоне СВО российских изобретений.

"У выставки была предшественница - выставка "Обыкновенный нацизм". Стационарный ее вариант был открыт в апреле 2022 года в Музее Победы. В передвижном формате мы транслировали ее в разных регионах России, а также в Минске. Сегодняшнюю экспозицию значительно обновили, т. к. мы уверены, что необходимо показывать не только темную сторону, с которой Россия борется на фронте, но и светлую - воссоединение, освобождение, восстановление - таков посыл этой выставки", - поделилась руководитель выставочных проектов Фонда "История Отечества", автор выставки Наталья Капустникова.

ПетрГУ стал четвертой площадкой во всей стране, которая принимает выставку. Она будет работать в столице Карелии до 19 января. Ранее экспозицию представили в Грозном, Пскове и Архангельске. Следующим городом, что примет проект, станет Йошкар-Ола.