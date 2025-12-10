В Москве прошел молодежный патриотический форум "Поколение героев"

Событие было разделено на тематические треки: "Спорт", "Медиа", "Здоровье", "Служение" и "Искусство"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приняли участие в московском молодежном патриотическом форуме "Поколение героев", который прошел в Цифровом деловом пространстве, сообщила ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Форум был разделен на тематические треки: "Спорт", "Медиа", "Здоровье", "Служение" и "Искусство". Участникам представили насыщенную деловую и культурную программу: встречи с Героями России, участниками СВО, представителями сферы искусства, спорта и общественной деятельности. Москвичи приняли участие в дискуссионных сессиях и мастер-классах, обменялись опытом с экспертами, проверили навыки пилотирования БПЛА на VR-симуляторе и сыграли в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

"Сейчас у молодежи Москвы большой запрос не только на патриотизм, но и на знание своей истории. Мы собрали на нашей площадке большое количество спикеров, которые глубоко разбираются в вопросах истории, геополитики и других. Наши герои - это не только участники военных конфликтов, но и врачи, и учителя, очень много тех, кто спасает людей каждый день, совершенно разные герои в сфере транспорта, наши строители", - сказала Драгунова.