"Аэрофлот" открыл мемориальную доску в честь пилота А. И. Семенкова

Торжественное мероприятие состоялось у дома №50 по Малой Филевской улице в Москве, где жил пилот

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" открыл мемориальную доску в честь легендарного пилота Алексея Ивановича Семенкова, командира экипажа Ли-2, доставившего в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии в мае 1945 года. Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

Торжественное мероприятие состоялось у дома №50 по Малой Филевской улице в Москве, где жил А. И. Семенков. В нем участвовали ветераны, действующие пилоты "Аэрофлота", скульпторы, представители Мосгорнаследия, муниципалитета, жители дома и внучка летчика.

Мемориальная доска из бронзы содержит символические элементы: часть фото Е. Халдея из серии "Знамя Победы над Рейхстагом" с подписью "Берлин", изображение Спасской башни Кремля с надписью "Москва" на фоне салюта и летящий Ли-2, символизирующий исторический полет Семенкова.

Авиакомпания инициировала проект по сохранению памяти о Герое России в год 80-летия Победы, проведя организационную работу при поддержке правительства Москвы, творческого коллектива, управляющей компании и жильцов дома.