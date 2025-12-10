МГУ из-за случаев кори в вузе ограничил очный процесс обучения для непривитых

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в университете находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве

Здание МГУ им. М. В. Ломоносова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Москве проводят противоэпидемические мероприятия в связи регистрацией случая кори в учебном корпусе МГУ им. М. В. Ломоносова. В вузе ограничили очный процесс для непривитых студентов и сотрудников, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В Telegram-канале столичного Роспотребнадзора сообщили, что 10 октября 2025 года был зафиксирован случай кори у студента Московского Государственного Университета им. М. В, Ломоносова, находящего по адресу г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (блок А, Б). После этого сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО начали эпидемиологическое расследование. В администрации университета приняли решение ограничить обучение непривитых студентов очного отделения, а также однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников.

В ведомстве отметили, что МГУ им. М. В. Ломоносова направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, а также о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам.

Уточняется, что со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа.

"Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ им. М. В. Ломоносова находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве", - добавили в управлении.