ТАСС: в штурмовых подразделениях ВСУ у рядового украинца нет шансов выжить

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Шансов выжить на поле боя у военнослужащих штурмовых подразделений ВСУ практически нет, в том числе из-за низкого уровня подготовки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинцы бегут из ВСУ от понимания неизбежности отправки в штурмовики. Там же у рядового военнослужащего нет никаких шансов на выживание, в том числе из-за низкого уровня подготовки в учебных центрах", - рассказали там.

Собеседник агентства также напомнил, что, по официальным данным, в рядах ВСУ зарегистрированы 235 тыс. дезертиров. "Однако фактически эта цифра намного больше и расчет с каждым месяцем", - добавил он.