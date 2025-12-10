ТАСС: в штурмовых подразделениях ВСУ у рядового украинца нет шансов выжить
Редакция сайта ТАСС
18:53
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Шансов выжить на поле боя у военнослужащих штурмовых подразделений ВСУ практически нет, в том числе из-за низкого уровня подготовки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Украинцы бегут из ВСУ от понимания неизбежности отправки в штурмовики. Там же у рядового военнослужащего нет никаких шансов на выживание, в том числе из-за низкого уровня подготовки в учебных центрах", - рассказали там.
Собеседник агентства также напомнил, что, по официальным данным, в рядах ВСУ зарегистрированы 235 тыс. дезертиров. "Однако фактически эта цифра намного больше и расчет с каждым месяцем", - добавил он.