В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с 7 лет

Это обеспечит непрерывный воспитательный процесс и заинтересует молодежь культурной жизнью, указали в своем письме депутаты фракции "Новые люди"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением выдавать "Пушкинскую карту" детям с 7 лет, а не с 14. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В письме указано, что расширение программы "Пушкинская карта" на возрастную группу 7-13 лет обеспечит непрерывность воспитательного процесса и вовлечение детей и молодежи в культурную жизнь страны.

По словам авторов запроса, технически реализация инициативы возможна на базе уже существующих механизмов портала "Госуслуги", где предусмотрено создание детских учетных записей, привязанных к профилю родителя, что позволяет идентифицировать ребенка и выпустить для него виртуальную карту.