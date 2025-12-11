В районе Якутии объявили траур в связи с пожаром с пятью погибшими

На территории отменили культурно-массовые мероприятия

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Трехдневный траур объявлен в Хангаласском районе Якутии, где рано утром в результате пожара погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"В Хангаласском улусе объявляется трехдневный траур по погибшим в Октемцах, - говорится в сообщении. - Администрация Хангаласского улуса выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших".

Отменяются все культурно-массовые мероприятия на территории района. Власти призывают соблюдать меры безопасности и быть внимательными, особенно в зимний период.

Глава Хангаласского района Сергей Гребнев назвал произошедшее тяжелым ударом для всего улуса. "Сегодня было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания принято решение о проведении всех необходимых мероприятий по оказанию помощи, а также о принятии дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности в улусе", - сообщил он.

11 декабря в селе Октемцы в Хангаласском районе Якутии загорелись частный дом и гараж. Общая площадь пожара составила 127 кв. м. Погибли пять человек, из них двое - дети. Причина и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в селе Октемцы. Он поручил оказать всю необходимую помощь.