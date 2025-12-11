Skyeng: каждый пятый россиянин считает "Лабубу" словом года

Другими популярными вариантами стали "Пупупу" и "Ред-флаг"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян не знакомы ни с одним из претендентов на слово года. При этом каждый пятый в качестве альтернативы называет слово "Лабубу", свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которые есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

"В ходе исследования россияне предложили свои варианты слов года. Так, самым популярным вариантом стало слово "Лабубу" (19%), "Пупупу" (16%) и "Ред-флаг" (15%) - мемы из соцсетей, отражающие ироничный язык молодежного общения, а также "Сигма" (13%) и "Имба" (13%) - термины из геймерской и интернет-субкультур, обозначающие независимого лидера и нечто впечатляющее", - говорится в исследовании.

Кроме того, более трети опрошенных (36%) не знакомы ни с одним кандидатом на слово года. Однако 33% россиян узнали значение слова "биохакинг", а остальные термины оказались знакомы меньшинству: слово "аура фарминг" знают 16%, "рейдж-бейт" - 14%, "парасоциальный" - 11%.

При этом треть (31%) категорически отвергла все варианты претендентов на слово года, а 25% согласились с экспертами и выбрали "рейджбейт" (25%), что косвенно подтверждает актуальность проблемы агрессивного контента в медиасреде. Примечательно, что самый узнаваемый россиянами "биохакинг" получил лишь 3% голосов, превратившись из популярного понятия в непризнанный тренд.

"Язык как живая структура меняется быстрее, чем успевают фиксировать словари: то, что эксперты называют словами года, чаще отражает текущие мировые тренды, а повседневная речь впитывает язык соцсетей и мемов. Многие из них приходят из английского, основного языка глобальной онлайн-культуры. При этом в русском языке, например, нет прямого аналога слову рейджбейт, как и многим другим словам, поэтому мы и используем англицизмы", - приводятся в сообщении слова академического директора Skyeng Анастасии Екушевской.