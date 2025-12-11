Австралийских министров обвинили в растрате бюджетных средств на семейный отдых

Оппозиция требует проверить обоснованность командировочных расходов и пересмотреть систему компенсаций

СИДНЕЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Министры австралийского правительства столкнулись с резкой критикой из-за слишком частых путешествий и семейного отдыха за счет федерального бюджета страны. Как сообщила газета The Australian, представители оппозиции требуют проверить обоснованность командировочных расходов и пересмотреть существующую систему льгот и компенсаций для членов кабинета и их семей.

Причиной для критики в адрес правительства стала семейная поездка министра коммуникаций и спорта Аники Уэллс на горнолыжный курорт Тредбо, расположенный в 500 км к юго-западу от Сиднея. Это путешествие, не имевшее отношения к работе министра, стоило более 3 тыс. австралийских долларов ($2 тыс.) и было полностью оплачено за счет федерального бюджета. "Уэллс абсолютно вне конкуренции. Никто из моих коллег [депутатов] не ездил на горнолыжный отдых за счет налогоплательщиков", - заявил представитель оппозиционной Либеральной партии Австралии Джеймс Патерсон, предложив немедленно "изменить правила, регулирующие размер командировочных расходов министров".

Кроме того, местные СМИ выяснили, что Уэллс также потратила из бюджета около 100 тыс. австралийских долларов ($66,6 тыс.) на семейные поездки в Нью-Йорк и Париж и купила билеты на спортивные соревнования, потратив еще 8,5 тыс. австралийских долларов ($5,6 тыс.). Также были опубликованы сведения о командировочных расходах министра торговли и туризма Дона Фаррелла, потратившего около 50 тыс. австралийских долларов ($33 тыс.) из бюджета на авиаперелеты членов своей семьи.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе признал обоснованность критики, однако отказался менять существующие правила в отношении командировочных расходов членов кабинета. "Ситуация спорная, и я полностью это понимаю, <...> как понимаю и то, что налогоплательщики имеют право рассчитывать на оптимальное расходование своих средств. Министр Уэллс обратилась в парламентское управление по контролю расходов, которое оценит поездку, а мы подождем соответствующих рекомендаций", - сказал премьер, подчеркнув, что "не его правительство устанавливало правила, гарантирующие льготы и компенсации министрам".

Согласно действующему законодательству Австралии, депутаты федерального парламента и члены правительства имеют право на оплату транспортных расходов для себя и членов семьи. При этом парламентариям позволено получать компенсацию девяти поездок бизнес-классом между своим родным городом и Канберрой, а также трех поездок эконом-классом в другие места Австралии. Министры, председатель Сената, спикер Палаты представителей и лидеры оппозиции могут оплачивать за счет бюджета неограниченное количество поездок для себя и членов семьи.