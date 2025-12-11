Шойгу почтил память советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США

Секретарь Совета безопасности РФ возложил цветы к памятнику во Вьентьяне

ВЬЕНТЬЯН, 11 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, прибывший в Лаос во главе межведомственной делегации, начал рабочую программу с возложения венка к памятнику советским летчикам во Вьентьяне, которые помогали странам Индокитая во время агрессии США.

В декабре 2022 года памятники советским летчикам военно-транспортной авиации, принимавшим участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии с 1960 по 1973 год, были почти одновременно открыты в столице Лаоса и в городе Пек провинции Сиангкхуанг.

В годы войны с США в странах Индокитая советскими летчиками в Лаосе было совершено свыше 19 тыс. вылетов, перевезено более 2,3 тыс. тонн грузов. При выполнении боевых заданий погибли более 30 советских летчиков и военных специалистов.

Появление мемориалов советским летчикам, которые отдали свои жизни в годы "необъявленной войны" против Лаоса и других государств Индокитая было расценено лаосским военно-политическим руководством и общественностью как событие, имеющее особое значение в условиях, когда в отдельных странах предпринимаются попытки переписать историю, сносятся памятники героям Второй мировой войны и предаются забвению их бессмертные подвиги.

Автором обоих памятников выступил известный российский скульптор Виталий Шанов. Он ранее рассказывал, что для него было большой честью работать над мемориалом, создавая образы летчиков, изображая именно тех людей, которые отдали свои жизни во имя мира в Лаосе и дружбы между Лаосом и Россией.