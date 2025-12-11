Москвичам советуют создавать новогоднее настроение самим

Чтобы справиться с хандрой, стоит уделить больше внимания уюту и теплой обстановке, считает заведующая 2-м психотерапевтическим отделением столичного Центра ментального здоровья Виктория Комина

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москвичам и жителям европейской части России рассказали, как создать предновогоднее настроение и ощущение праздника в декабре. Как сообщила ТАСС заведующая 2-м психотерапевтическим отделением столичного Центра ментального здоровья Виктория Комина, это можно сделать через создание праздничной атмосферы и заботу о себе.

По ее словам, в середине декабря погода в Москве больше напоминает позднюю осень. "Для многих людей такая погодная аномалия становится источником эмоционального дискомфорта. Для многих снег - важный символ Нового года, визуальный "переход" в праздничное настроение. Его отсутствие может ослаблять чувство "предвкушения чуда", что снижает эмоциональный фон", - сказала Комина.

Светотерапия

Организм ориентируется не только на календарь, но и на привычные признаки зимы: холод, снег, яркость белого пейзажа, пояснила Комина. Недостаток солнечного света снижает уровень серотонина и нарушает работу циркадных ритмов. Это приводит к усталости, снижению мотивации, желанию больше спать, ухудшению концентрации внимания.

"Свет - самый быстрый регулятор настроения. Выходите на улицу в светлое время суток, используйте яркое теплое освещение дома утром, при выраженной сезонной апатии помогает светотерапия (лампа 10 000 люкс)", - отметила психотерапевт.

"Зимнее" ощущение дома

Чтобы справиться с хандрой, стоит уделить больше внимания уюту и теплой обстановке, добавить праздничных акцентов.

"Визуальная среда - самый сильный эмоциональный стимул. Окружите себя предметами, которые вызывают у вас ассоциацию с Новым годом: гирлянды, свечи, декоративная подсветка. Добавьте ароматы хвои, цитрусов и корицы, уютные текстуры - пледы, теплую посуду", - сказала Комина.

Чувства стабильности и предсказуемости можно добиться с помощью привычных новогодних ритуалов. Это ужины в кругу семьи и друзей, настольные игры, посещение тематических мероприятий, например, новогодней ярмарки.

Замедление и фокус на себе

Физическая нагрузка - один из наиболее надежных способов стабилизации настроения. Регулярная активность улучшает сон, повышает уровень эндорфинов и уменьшает чувство тревоги. "Займитесь йогой, плаванием или обычной ходьбой. Подойдут любые тренировки, которые приносят удовольствие", - добавила Комина.

По ее словам, в период предновогодней декабрьской суеты не стоит требовать от себя повышенной продуктивности. Важно сместить фокус с внешних факторов на внутреннее состояние.

"Постоянные обсуждения "аномальной зимы" в соцсетях способны усиливать тревожность. Полезно ограничить количество негативных новостных источников. Позвольте себе маленькие радости - посмотрите новогодний фильм, послушайте плейлист с любимой музыкой, начните вести дневник благодарности. Все это позволяет "заземлиться" и ощутить маленькие радости в каждом дне", - подчеркнула Комина.

Психотерапевт советует заранее начинать подготовку к празднику. Не стоит откладывать на последние дни перед ним ключевые задачи - покупку подарков, уборку, подготовку блюд и украшений. Это поможет избежать стресса и нервного напряжения в предновогодний период.

Погода в декабре

Экстремально мало снега наблюдается в европейской части России в начале декабря. Как объяснили в центре погоды "Фобос", ранее подобная ситуация случалась один-три раза в 10 лет. Сейчас же примерно каждый второй декабрь в Центральной России начинается без снега.

Помимо климатических изменений нашей земли, на ситуацию также влияет активность Солнца, пояснили "Фобосе". При спокойной активности снежный покров в европейской части России формируется раньше климатических, а при высокой - позже.