Иностранцев смогут увольнять на основании региональных актов с 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, работодатель с 2026 года сможет сократить численность иностранных работников во исполнение региональных нормативных правовых актов. Об этом говорится в подписанном президентом РФ законе, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником.

Сейчас основанием для увольнения признается необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства, тогда как правовые акты российских субъектов не могут служить самостоятельным основанием для расторжения трудового договора.

Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года.