Участников программы "Якутия - земля героев" назначат на руководящие должности

Глава республики Айсен Николаев отметил, что следующие наборы программы будут ориентированы в том числе на усиление муниципальных команд опытными бойцами с высоким уровнем ответственности

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Среди первых участников республиканской кадровой программы "Якутия - земля героев" есть те, кто уже получил назначение на руководящие должности в органах власти, местного самоуправления, госкомпаниях. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе регионального дня III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".

Кадровая программа "Якутия - земля героев" направлена на формирование новой культуры государственного управления через вовлечение участников и ветеранов СВО в процесс управления республикой. На протяжении всего обучения участники проходят личностно-профессиональную диагностику, направленную на успешную адаптацию к мирной жизни и интеграцию в деятельность государственного и муниципального управления. По итогам отбора сформированы две группы: 25 участников, еще 25 - включены в резерв.

"Специальная военная операция привела к глубочайшим изменениям в жизни нашей страны, пересмотру многих аспектов, в том числе системы управления на всех уровнях. Уверен, что преобразования местного самоуправления также должны стать мощным толчком для повышения результативности управления. В обязательном порядке здесь, мы считаем, должны быть востребованы участники специальной военной операции, закаленные в боевых условиях, показавшие свою волю, решимость в защите нашей Родины, - сказал Николаев. - После выпуска в мае 2026 года - они у нас начали обучение с мая 2025 года - эти ребята будут уже включаться в самую активную работу в органах госвласти, в органах местного самоуправления, госкомпаний. Некоторые из них уже получили назначение на руководящие должности".

Он отметил, что следующие наборы программы будут ориентированы в том числе на усиление муниципальных команд опытными бойцами с высочайшим уровнем ответственности.

Ранее с инициативой о расширении федерального проекта "Время героев" на регионы на XXII съезде партии "Единая Россия" выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Госсобранию глава Якутии поручил запустить в 2025 году республиканскую кадровую программу для участников СВО в Якутии.

Региональный день III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России" открылся 11 декабря в Якутске в Саха академическом театре. Тема регионального дня - "Опорные точки роста: пространственное развитие территории". Мероприятия пройдут в течение 11 и 12 декабря.