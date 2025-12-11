Врач Хруслов рассказал о реабилитации пострадавших от атак ВСУ на Белгородчине

К прежней жизни без потери трудоспособности могут вернуться до 95% пострадавших, сообщил и.о. главного врача по хирургической помощи Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа

БЕЛГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Жители Белгородской области, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), после реабилитации могут вернуться к прежней жизни без потери трудоспособности в 95% случаев. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главного врача по хирургической помощи Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Максим Хруслов.

"Современная медицина и тот факт, что пациент оказывается в стационаре в ближайшие часы от момента получения травмы, отразились и на выживаемости. На сегодняшний день до 95% пациентов можно вернуть в полноценную жизнь без существенных потерь трудоспособности", - отметил собеседник агентства.

Хруслов добавил, что маршрутизация Белгородской области позволяет кратчайшими путями доставить пострадавшего в медучреждение и быстро начать оказывать помощь.