В Челябинской области в медицинских организациях ввели карантин по гриппу

В регионе наблюдается отмечается сезонный подъем уровня заболеваемости

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в Челябинской области, где с конца ноября уровень заражаемости гриппом и ОРВИ вырос более чем в 1,6 раза, ввел карантин по гриппу и ОРВИ в медицинских организациях, следует из материалов, опубликованных на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

"Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в медицинских организациях, организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, организациях, осуществляющих деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания", - говорится в опубликованных материалах.

По данным ведомства, в Челябинской области отмечается сезонный подъем уровня заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что в 1,65 раза больше, чем было на конец ноября, когда было зарегистрировано 60,88 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения.