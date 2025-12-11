Пальмовую оранжерею в "Аптекарском огороде" закроют на несколько дней
Редакция сайта ТАСС
06:50
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пальмовая оранжерея в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве не будет работать с 22 по 26 декабря, сообщили в Telegram-канале ботсада.
"С 22 по 26 декабря пальмовая оранжерея будет закрыта для посещения для подготовки к фестивалю орхидей. В это время вы сможете погулять по субтропической и суккулентной оранжереям плюс под открытым небом", - говорится в сообщении.
Фестиваль орхидей в "Аптекарском огороде" стартует 27 декабря и продлится до 1 марта.