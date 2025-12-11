{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье обустроили 150 новых остановочных пунктов

Площадки появились в Пушкинском, Одинцовском, Можайском, Клинском и других округах области

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области обустроили 150 новых остановочных площадок и павильонов в 32 городских округах, работы в текущем году завершены. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожники завершили обустройство 150 новых посадочных площадок и павильонов типа "Городской стандарт" и "Межгород" на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья. Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе рассказали, что новые остановочные площадки появились в Пушкинском, Одинцовском, Можайском, Клинском и других округах Подмосковья.

Подчеркивается, что работы проводились в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Теги
Россия
Около 7,7 тыс. жителей Вологодской области остаются без электроснабжения
Восстановить подачу электроэнергии планируется до 22:00
Читать полностью