В Северной Осетии на сохранение лесов направят втрое больше средств в 2026 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 9 млн рублей направят в Северной Осетии на сохранение лесов в 2026 году по нацпроекту, что втрое больше, чем в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"В 2026 году на сохранение лесов Северной Осетии в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" направят свыше 9 млн рублей. В этом году на эти цели по нацпроекту направили более 3 млн рублей. Среди мероприятий проекта - модернизация лесного питомника, лесовосстановление на площади 70 га и видеомониторинг состояния лесов", - сказал собеседник агентства.

Как отмечают специалисты, с 2021 года лесов появляется больше, чем выбывает, но внимание уделяется не только количественным показателям: в новом федеральном проекте акцент сделан на повышении качества лесовосстановления.