Гостиницы КБР на новогодние праздники забронированы более чем на 60%

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Гостиничный сектор Кабардино-Балкарии (КБР) на новогодние праздники забронирован более чем на 60%. Туристический поток на период длинных выходных ожидают на уровне 100 тыс. туристов, сообщили в администрации главы республики.

"Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику на новогодние праздники по прогнозам составит около 100 тыс. человек, что сопоставимо с прошлогодними показателями. На данный момент более 60% отелей региона уже забронированы на этот период. По прогнозам, загрузка номерного фонда на новогодние праздники достигнет 90%", - пояснили в администрации главы КБР.

Среди наиболее популярных направлений по традиции - Приэльбрусье с новыми трассами и канатными дорогами. Также привлекают внимание экстрим-парк "Флай Чегем" с новыми активностями, такими как горка для обучения катанию на лыжах и сноубордах, экопарк "Долина Нарзанов" с прогулками по экотропам.

Еще одно популярное направление у туристов - Черекский район с термальными источниками в селении Аушигер, Голубыми озерами и историческими памятниками в Верхней Балкарии.