Под Владимиром отремонтируют дом после атаки БПЛА

ВЛАДИМИР, 11 декабря. /ТАСС/. Ремонт дома в Юрьев-Польском районе Владимирской области, который был поврежден из-за падения обломков БПЛА в ночь на 11 декабря, начнут после завершения следственных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Ремонтно-восстановительные работы в доме начнут после проведения следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

В администрации Юрьев-Польского района сообщают, что на месте происшествия работает оперативный штаб в составе заместителя губернатора Владимирской области, и. о. главы администрации Юрьев-Польского района, представителей силовых структур, службы МЧС.

В ночь на четверг на одном из домов в селе Горки были обнаружены обломки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Жители эвакуированы в пункты временного размещения.