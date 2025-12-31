Статья

Как Москва встречала Новый год: ретроспектива гуляний

Самые яркие новогодние торжества нашей страны всегда проводились в ее сердце — Москве. Красная площадь оставалась одним из центральных мест для празднований, а главная елка зажигалась в Кремле. Как отмечали Новый год в СССР и современной России — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Леонид Великжанин, Николай Рахманов/ ТАСС

Раньше во время новогодних гуляний, как и сейчас, москвичи шли развлекаться — для этого специально были устроены разнообразные развлекательные мероприятия в парках и скверах города.

По всей Москве открывались новогодние ярмарки, елочные базары, а в парке "Сокольники" был "Детский городок", где организовывали зимние забавы для пионеров и школьников. Детей катали в санях, а в упряжке была традиционная и родная тройка лошадей — незаменимый атрибут Нового года и самого Деда Мороза. В советский период в Москве даже проводились чемпионаты, в которых принимали участие более 30 троек со всего СССР.

© Валентин Мастюков/ ТАСС

Традиционно в Москве устраивался Кремлевский бал, который собирал сотни лучших студентов и школьников со всей страны.

© ТАСС

Кремлевские балы проводили для поощрения лучшей молодежи СССР: отличников, активистов, победителей олимпиад.

© ТАСС

На ВДНХ же (ранее ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) начали отмечать Новый год с 1950-х годов. На территории Выставки устраивались фестивали, концерты и различные представления — особенно популярным было новогоднее цирковое представление "У нас на елке — Карандаш". Одним из самых любимых развлечений не только для детей, но и для взрослых был легендарный каток.

© Виталий Созинов/ ТАСС

Новогодние представления устраивались и в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). Для детей организовывали новогодние елки, на которых Дед Мороз и Снегурочка с помощью сказочных заклинаний зажигали праздничную елку.

© Людмила Пахомова, Александр Чумичев/ ТАСС

Такое грандиозное детское событие имело праздничную программу, которая включала в себя спектакли, акробатические и танцевальные выступления, а также вручение сладких подарков.

© Владимир Завьялов, Александр Чумичев/ ТАСС

Еще одна новогодняя традиция — это массовые мероприятия на Красной площади. Именно на ней до 2022 года сотни человек собирались в новогоднюю ночь, зажигали бенгальские огни и с нетерпением ждали боя курантов.

© Игорь Зотин/ ТАСС

Еще одним украшением новогодней ночи в Москве был праздничный салют.

© Владимир Астапкович/ ТАСС

Запускать в новогоднюю ночь шутихи и потешные огни начал еще Петр I, который был весьма увлечен западными новшествами. В массовой же продаже фейерверки появились в 1980-х годах, и с этого времени запуск салютов сразу после полуночи стал любимой традицией людей по всей стране.

© Михаил Почуев/ ТАСС

Рядом с Красной площадью — ГУМ. Именно он ежегодно устраивает праздничные ярмарки, посвященные Новому году и Рождеству, а с 2006 года каждую зиму ярко и с размахом открывают ГУМ-каток.

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Виктория Васильева