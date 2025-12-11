Глава деппредпринимательства: Москва задает направления развития современной эстетики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва объединяет глобальные тенденции в сфере интерьера с самобытным стилем российского дизайна. Это позволяет городу задавать направления в разитии современной эстетики, сообщила журналистам в рамках Московской недели интерьера и дизайна руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"Москва задает направление в развитии современной эстетики, объединяя глобальные тенденции с самобытным стилем российского дизайна. Наши локальные бренды масштабируются и демонстрируют по-настоящему качественный продукт, который может увидеть и оценить каждый гость седьмой Московской недели интерьера и дизайна", - рассказала Кострома.

По ее словам, Московская неделя интерьера и дизайна является знаковым событием, поскольку оно объединяет бренды из разных стран. В этом сезоне участие принимают 46 зарубежных компаний. Впервые свои национальные стенды представили Белоруссия и Венгрия.

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 11 по 14 декабря. В ее рамках запланированы десятки дискуссий. Свыше 200 российских и иностранных спикеров обсудят актуальные тенденции в сфере дизайна. Зарубежные импортеры мебели и декора проведут встречи с российскими производителями. Всего будет представлено более 1,2 тыс. брендов из России и заграницы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.