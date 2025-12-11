Подмосковное отделение ВРНС будет сотрудничать с региональной ассоциацией ветеранов СВО

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Региональное отделение "Всемирного русского народного собора" (ВРНС) в Подмосковье будет сотрудничать с областной ассоциацией ветеранов СВО в вопросах комплексной поддержки ветеранов и программ соцадаптации. Это подразумевает соглашение, подписанное представителями организаций в рамках собрания отделения ВРНС.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве территориальной политики, "документ закрепляет дальнейшее партнерство в вопросах комплексной поддержки ветеранов, развитии программ социальной адаптации, духовно-просветительских проектов и благотворительных инициатив". Подписи под соглашением поставили митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и председатель ассоциации Кирилл Лосунчуков.

На церемонии также присутствовала вице-губернатор региона Мария Нагорная, которая, в частности, отметила важность координации усилий власти, общества и церкви для создания устойчивой системы поддержки участников СВО и их семей. "Кроме того, она указала на необходимость развития просветительских и воспитательных программ, ориентированных на молодежь и укрепление традиционных духовных ценностей", - рассказали в министерстве.

Также в рамках мероприятия были представлены итоги совместной работы ВРНС и филиала госфонда "Защитники Отечества" в части оказания системной помощи семьям ветеранов, программ сопровождения участников СВО, развития духовно-патриотического взаимодействия, а также участия молодых добровольцев и приходских общин в поддержке нуждающихся. "Комплексные меры дают возможность значительно повысить качество помощи и выстроить устойчивый механизм взаимодействия между приходами, госструктурами и соцучреждениями", - заметили в министерстве.

Отдельное внимание также уделили вопросу участия священников в психологической реабилитации ветеранов СВО, включая работу со случаями посттравматического стрессового расстройства. В данном контексте было указано на необходимость развития программ повышения компетенций духовенства в области кризисной психологии, разработки образовательных модулей, расширения взаимодействия священников с профессиональными психологами, а также создания понятных способов получения духовно-психологической помощи для ветеранов и их близких. "Особое внимание было уделено работе с детьми, которые также нуждаются в поддержке в рамках адаптации семей после возвращения защитников из зоны боевых действий", - заключили в министерстве.