В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать около 600 медработников

За привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 600 человек с начала текущего года трудоустроились в больницы Московской области благодаря программе по привлечению новых медицинских кадров "Приведи друга", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря программе "Приведи друга", мы не только поддерживаем уже работающих у нас медицинских специалистов, но и привлекаем новые кадры. Всего с начала этого года по программе в подмосковные больницы трудоустроились 596 медицинских специалистов", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники медучреждений, подведомственных Минздраву Московской области, могут получить премию за привлечение специалистов по программе "Приведи друга". Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника.

Отмечается, что в Московской области действуют и другие меры поддержки для медицинских специалистов. Среди них "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земля врачам" и другие.