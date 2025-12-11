В Москве представили статистику аварий с пенсионерами

В ЦОДД отметили, что пожилые чаще всего попадают в ДТП из-за перехода в неположенном месте

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В Москве проанализировали статистику аварий с пешеходами старше 60 лет, которые произошли зимой этого года. Как сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), чаще всего пожилые попадают в ДТП из-за перехода дороги в неположенном месте.

"Специалисты ЦОДД проанализировали статистику аварийности с пожилыми пешеходами за январь-февраль 2025 года. Так, каждая 4-я авария случалась из-за того, что человек в возрасте переходил дорогу в неположенном месте. Каждая 6-я авария с пожилыми людьми происходила около 12:00, пешеходы других возрастов чаще попадают в ДТП вечером", - сказал собеседник агентства.

В каждом девятом случае пожилой человек просто стоял на дороге, порой, без попытки ее перейти. В каждом пятом случае машина наезжала на пешехода задним ходом. Всего, по данным ЦОДД, в январе-феврале 2025 года при наездах на пешеходов пострадало более 100 человек в возрасте 60 и более лет.

В Центре напомнили пожилым пешеходам о правилах безопасности передвижения. В приложении "Московский транспорт" можно посмотреть, когда приедет ближайший автобус, не стоит выходить на проезжую часть, высматривая транспорт.

"У автомобилей, особенно у мусоровозов, есть слепые зоны. Когда машины едут задним ходом, водители могут не увидеть пешеходов. Внимательно смотрите по сторонам даже во дворах. В ожидании зеленого света не торопитесь выходить на дорогу до разрешающего сигнала", - отметили в ЦОДД.