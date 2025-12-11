Минпросвещения утвердило инструкции для учителей по действиям в конфликтах

В них рассказывают, как необходимо вести себя педагогу и административным сотрудникам для урегулирования возникших инцидентов и как создать безопасную обстановку для учеников, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ утвердило инструкции по действиям педагогов в конфликтных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве 11 декабря состоялось очередное заседание Совета Министерства просвещения Российской Федерации по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. В нем принял участие министр просвещения Сергей Кравцов.

"В ходе мероприятия были приняты два документа - инструкция для руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации у педагогического работника с участниками образовательных отношений и инструкция для педагогических работников "Как остановить агрессивное поведение: действия педагога", - говорится в сообщении.

Инструкции для педагогов дают понятный порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций: как необходимо вести себя педагогу и административным сотрудникам для урегулирования возникших инцидентов и как создать безопасную обстановку для учеников, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

"Сегодня мы рассмотрим вопросы об утверждении типовой инструкции по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации между педагогическим работником и участниками образовательных отношений для руководителей образовательной организации и типовой инструкции/алгоритма действий в случае возникновения конфликтной ситуации с участниками образовательных отношений для педагогических работников", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов создан в сентябре 2025 года. Его членами стали сотрудники Минпросвещения России, Общероссийского профсоюза образования, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также эксперты в сфере образования. Совещательный орган рассматривает заявления по сложным и спорным ситуациям и разрабатывает рекомендации по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Все решения носят рекомендательный характер.