Принятые в Нижнем Новгороде самолеты отправились в Москву

Всего приняли 17 рейсов

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Все авиарейсы, которые принял аэропорт Нижнего Новгорода во время ограничений, отправились в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта.

"После снятия ограничений все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде, отправились в московские аэропорты. Всего было принято 17 рейсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по решению экипажей пассажиры 7 рейсов ожидали вылета в терминале, на 10 рейсах была произведена дозаправка воздушных судов с пассажирами на борту. Пассажиры еще трех рейсов по решению авиакомпаний были отправлены в Москву наземным транспортом.