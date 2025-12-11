Принятые в Нижнем Новгороде самолеты отправились в Москву
Редакция сайта ТАСС
14:24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Все авиарейсы, которые принял аэропорт Нижнего Новгорода во время ограничений, отправились в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта.
"После снятия ограничений все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде, отправились в московские аэропорты. Всего было принято 17 рейсов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по решению экипажей пассажиры 7 рейсов ожидали вылета в терминале, на 10 рейсах была произведена дозаправка воздушных судов с пассажирами на борту. Пассажиры еще трех рейсов по решению авиакомпаний были отправлены в Москву наземным транспортом.