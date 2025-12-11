РУДН получил большой запрос от бизнеса на подготовку специалистов в сфере ИИ

Запрос призван удовлетворить созданный вузом в 2024 году факультет, отметила проректор по образовательной деятельности РУДН Юлия Эбзеева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Выпускники Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), обладающие навыками работы с искусственным интеллектом (ИИ), пользуются спросом у бизнес-сообщества. Об этом сообщила журналистам первый проректор - проректор по образовательной деятельности РУДН Юлия Эбзеева.

По ее словам, этот запрос призван удовлетворить созданный вузом в 2024 году факультет ИИ. "Мы были одни из первых, кто открыл факультет искусственного интеллекта. Я хочу сказать, что мы были не одни из первых в РФ, а одни из первых в мире, кто открыл факультет ИИ. И мы видим уже сейчас, что бизнес дает запросы на выпускников, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом в разных отраслях", - отметила Эбзеева.

Она пояснила, что рынку нужны те, кто умеет грамотно пользоваться искусственным интеллектом и оптимизировать рутинные задачи за счет него, при этом вкладывая больше своих ресурсов в креативные, уникальные задачи.

"У нас обучаются студенты из практически 170 стран мира. И, обучаясь на российских технологиях, наши выпускники становятся их проводниками в своих странах. Об этом тоже не нужно забывать. То есть это люди, которые формируют русскоязычное сообщество специалистов, владеющих современными ИИ-технологиями", - заметила Эбзеева.

Она напомнила, что факультет ИИ в РУДН открыт с 2024 года. Согласно презентации к выступлению проректора, проходной балл на бюджет на ФИИ второй год составляет 300. В том году план приема был перевыполнен в шесть раз, а среди поступивших есть два трехсотбалльника. Кроме того, ФИИ - победитель гранта Минцифры "Подготовка топ-специалистов в сфере ИИ" до 2030 года, его стратегическими партнерами являются X5 Group, "Сбер", Альфа-банк, "Инфотекс", АФК "Система" и с 2026 года - "Хедхантер".

"РУДН сейчас - это более 800 программ подготовки на всех уровнях, начиная от бакалавриата, заканчивая аспирантурой и докторантурой. <…> Мы создаем такие программы, как ИИ в агрономии, ИИ в лингвистике. И мы говорим о том, что как раз больше всего сейчас запросов от рынка не просто на разработчиков, а на людей, которые умеют использовать искусственный интеллект, делать правильные запросы, отбирать именно в той или иной отрасли", - подытожила Эбзеева.