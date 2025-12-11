Задержанный в Польше Бутягин читал в Европе лекции о Помпеях

Варшава была предпоследним пунктом в туре, оттуда ученый должен был отправиться в Белград

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Эрмитажный археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, читал во время тура по Европе лекции о Помпеях. Об этом сообщается в Telegram-канале ученого.

"Отправляюсь в короткий евротур с рассказом о Помпеях, надеюсь везде успеть", - отмечается в сообщении.

В афише, которую он опубликовал 30 ноября, планировалось его выступление 1 декабря в Праге, 2 декабря в Амстердаме, 4 декабря в Варшаве, а 5 декабря в Белграде.

В Эрмитаже сообщили, что в это время Бутягин официально находился в отпуске, по окончании которого не вышел на работу. О его задержании в музее узнали из СМИ.

В пресс-службе отметили, что Эрмитаж делает все возможное для разрешения ситуации с задержанием своего сотрудника в Польше.