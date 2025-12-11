Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках

Новый каток площадью 16,5 тыс. кв. м станет одним из самых больших в столице

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 декабря открыл каток с иммерсивными инсталляциями, созданный в рамках первого этапа благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники".

"Мы закончили первый этап благоустройства "Лужников". Мы хотим сделать здесь не только первоклассное спортивное сооружение, но и большой первоклассный спортивный парк, в котором будут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. Здесь, на месте большой бетонной площади, такой серой и неуютной, будет создано большое водное пространство летом, а зимой - очень качественный каток. Вокруг располагаются кафе, рестораны, раздевалки, прокат и так далее", - сказал Собянин, открывая каток.

По его словам, каток будет у москвичей "одним из самых любимых мест зимнего отдыха". "Ну и летом также здесь будет немало народа. Так что поздравляю еще с одним общественным пространством города Москвы", - добавил мэр.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, новый каток в "Лужниках" площадью 16,5 тыс. кв. м станет одним из самых больших в Москве. На залитом льдом пространстве перед Большой спортивной ареной и примыкающих к нему боковых аллеях смогут отдыхать до 3 тыс. человек одновременно. Главным украшением катка стала 16-метровая новогодняя медиаелка.

Во время вечерних сеансов фасад Большой спортивной арены станет "живым" мультимедийным полотном для тематических шоу с помощью технологий видеомэппинга. Рядом с катком работают пункты проката и обогрева, детские зоны, отметили в мэрии.

По окончании зимнего сезона каток превратится в фонтан с большим зеркалом водной глади площадью свыше 3,2 тыс. кв. м. Работа фонтана не помешает использованию центральной площади "Лужников" для проведения массовых мероприятий, уточнили в мэрии.

Этапы благоустройства

Кроме того, в рамках первого этапа благоустройства на центральной площади и рядом с ней разместили более 10 павильонов, в которых будут открыты кафе, кондитерская, рестораны.

Помимо этого, был реконструирован причал "Лужники-Центральный". На воде установлен современный плавучий причал для приема судов регулярного флота - в результате "Лужники" станут конечной остановкой четвертого речного маршрута "Лужники-Киевский", запуск которого планируется в 2026 году.

В рамках второго и третьего этапов до 2027 года включительно запланировано благоустройство прогулочной аллеи вокруг Большой спортивной арены "Лужники", территории Фестивальной площади, пространства "Под мостом" с зонами для игры в стритбол и воркаутом, скейт-парком, набережной Москвы-реки. Планируется также создание тематических детских площадок, посвященных разным видам спорта, модернизация беговой инфраструктуры и ремонт контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении.